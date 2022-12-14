14 Aralık 2022 Çarşamba, 21:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıktı.

İmamoğlu, hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası hakkında Saraçhane'de açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Hangi çılgın sizin millete ait herhangi bir sürecin önüne set koyabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiçkimse. Bu akşam biriz, birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla birlikte olacağız" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından İmamoğlu, THY EuroLeague mücadele eden Anadolu Efes'i desteklemek için Sinan Erdem spor salonunda yerini aldı. İmamoğlu'nun salona girmesi ile birlikte seyirciler alkışlar ile kendisine destek oldu.

İşte İmamolu'nun tribüne giriş anı...

Ekrem İmamoğlu Anadolu Efes’e destek için Sinan Erdem’de pic.twitter.com/tN5WAPuDHL — İBB Haber (@ibbhabercomtr) December 14, 2022

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, 'Söz vermiştim, Anadolu Efes maçına uğrayıp başarılar diledim. Şimdi işimin başına dönüyorum, Saraçhane’de çalışmaya devam edeceğim.' dedi.

İşte İmamoğlu'nun paylaşımı...