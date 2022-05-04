Ekrem İmamoğlu'nun 'Fenerbahçelinin selamını getirdim’ sözlerine alkışlı cevap

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:40

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunun Trabzon ayağında kent meydanında hemşehriyle bayramlaştı. Konuşma yapacağı mikrofona davet edilen İmamoğlu, platforma eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte çıktı. Çift, hemşehrilerini el ele selamladı. “Trabzon seninle gurur duyuyor” tezahüratları eşliğinde platforma çıkan İmamoğlu, duygularını, “Ne mutlu bana. 2019’da bu meydanda size demiştim ki; ‘Allah'ım ne olur beni bu güzel hemşehrilerime mahcup etme’ Siz, sloganla ‘Senle gurur duyuyoruz’ diyorsunuz ya, bana en büyük ödül, bu ödül. Çok teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi. “Bugün ve dün diyorlar ki; ‘Ekrem İmamoğlu Trabzon'a, Rize’ye, Artvin’e niye gitti” diyen İmamoğlu, “Sebeplerimiz var ama, Allah aşkına bunlar bayramı bile unuttular. Bayramda insan nereye gider? Memleketine gider” diye konuştu. İmamoğlu, bu sırada kalabalıktan bir kişinin “Sen bizimsin” şeklinde bağırmasına, “Herhalde hemşehrim; ben sizinim, sizin. Yanınıza gelmeyeceğim de nereye gideceğim” karşılığını verdi.

TRABZON, RİZE VE ARTVİN’E ÖZEL TEŞEKKÜR

Trabzon’a hem bayramlaşmak hem de yapımına İBB olarak katkıda bulundukları Yomra Belediyesi Parkı açılışı için geldiklerini aktaran İmamoğlu, 2 yıl önce verdiği söz üzerine gittiği Rize ve Artvin’de karşılaştığı ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği haftada kentte bulunmaktan dolayı, iki bayramı bir arada yaşadıklarını belirten İmamoğlu, oğullarının statta, kendisinin de kızı Beren ile birlikte maçı TV’den izledikleri bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Maç sonunda kızımla mutluluktan ağlaştık. Allah, hepimize gözyaşını, sadece mutluluk gözyaşı olarak versin. En son şampiyonluğu 13 yaşında yaşamış bir kişi olarak kızımla sarılarak, eşimle beraber kutladık. Eşim bunu, kendi sayfasında ama sadece akrabaların olduğu kapalı bir sayfada yazdı. Ondan sonra oradaki bir muzip akrabamız da aldı bunu paylaştı, millet de bunu yaydı. Efendim Ekrem niye ağlarmış? Ekrem niye sevinirmiş? Bu memleketin, bu güzel ülkemizin en büyük sorunu bu oldu. Nedir o sorun? Karalamak, kötülemek, kızmak, bağırmak, çağırmak, bu bakışla, bu anlayışla inanın hiçbir huzuru tesis edemeyiz kıymetli dostlarım” diye konuştu.

"FENERLİNİN SELAMINI GETİRDİM"

İstanbul’dan Karadeniz’e 16 milyonun selamını getirdiğini belirten İmamoğlu, “İstanbul'dan size Kastamonulunun, Sivaslının, ayırt etmeksizin Hakkarilinin, Vanlının ve bütün hemşehrilerimin selamını getirdim. Benim centilmen hemşehrilerim, ben size İstanbul'dan Galatasaraylının, Beşiktaşlının, Fenerlinin selamını getirdim. Hepsinin selamını getirdim. Biz, bu ülkenin kardeşliği, barışı için, huzuru için en ön sırada mücadele etmesi gereken insanlarız” dedi.