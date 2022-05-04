Trabzonspor'da gözler yine UEFA'da

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:16

Süper Lig 'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'a önceki gün UEFA'dan müjde gelmişti. Avrupa futbolunun patronu, Rusya'yı milli takımlar ve 2022-23 sezonu için de kulüplerini turnuvalardan men ettiğini açıklamıştı. Böylece 2022-23 sezonunda kupalara katılım için UEFA'nın açıkladığı ülke sıralamasında 13. sırada yer alan Türkiye, 8. Rusya'nın listeden çıkışı sonrası 12.'liğe çıktı.

Bu sayede bordo-mavililer, normalde 3. ön eleme turundan başlayacağı Avrupa'daki 1 numaralı kupada açılışı an itibarıyla play-off turundan yapacak ve iki yerine tek ön elemeye çıkacak.

UEFA DUYGUSAL DAVRANIYOR

Ayrıca Türkiye Kupası şampiyonumuz gelecek sezon Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme yerine play-off turundan, lig üçüncümüz de Konferans Ligi'ne 2. yerine 3. ön elemeden start verecek. Ancak Rusya'nın işgal ettiği ve 11.'liğe yükselen Ukrayna'nın da içinde bulunduğu zor durum sebebiyle kupalara takım gönderip göndermeyeceği belirsizliğini koruyor. Ülkedeki futbolda ligler, şampiyon belirlenmeden sonlandırıldı. UEFA'nın, Ukrayna konusunda son derece duygusal davranarak, bir şekilde onları kupaların içinde tutmak istediği kaydedildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Normal şartlarda Ukrayna Futbol Federasyonu'nun herkes gibi haziran ayı başına kadar Avrupa'ya göndereceği takımları UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. Burada büyük bir belirsizlik söz konusu... UEFA, Ukrayna ile bu konuda görüşmelerini sürdürüp, kısa sürede onlar için sağlıklı bir çözüm bulmayı hedefliyor. Barışın ne zaman sağlanacağının da belli olmamasından dolayı eğer Ukrayna takımları Avrupa'da yer alamazsa, Türkiye bu kez UEFA'da 11. sıraya çıkacak. Böylece Trabzonspor'un, Şampiyonlar Ligi'nde dorudan gruplara gitme ihtimali doğacak.

GRUPLARA KATILMAK 25 MİLYON EURO

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak, her açıdan çok önemli. Bu büyük turnuvada yer almak, aynı zamanda maddi anlamda kulüplere büyük kazanç anlamı taşıyor. Eğer Trabzonspor, gruplara direkt gitmeyi başarırsa, reklam ve TV gelirleri de işin içine katıldığında yaklaşık 25 milyon Euro'nun da sahibi olacak.

TRABZONSPOR'UN DEVLER LİGİ TAKVİMİ

Play-Off Turu

16/17 Ağustos - 23/24 Ağustos

Grup Aşaması (6 maçlık periyot)

6/7 Eylül'de başlıyor.

1/2 Kasım'da bitiyor.

Final maçı 10 Haziran 2023

(Atatürk Olimpiyat Stadı)