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Eksik Başakşehir, Ümraniyespor ile yenişemedi

Başakşehir, Süper Lig'in 34. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2023 - 19:15
Eksik Başakşehir, Ümraniyespor ile yenişemedi
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 tamamlandı.

Başakşehir, 4. dakikada Danijel Aleksic ile öne geçti. Ümraniyespor bu gole 60. dakikada Umut Nayir'in penaltıdan attığı golle karşılık verdi.

Başakşehir'de golü atan Aleksic, ilk yarının uzatma dakikalarında bir penaltı atışından yararlanamadı. Aleksic'in penaltısını kaleci Orkun Özdemir kurtardı.

10 KİŞİ KALDI

Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, henüz 7. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Başakşehir 52, Ümraniyespor, 27 puana yükseldi.

Başakşehir, ligde gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.


Başakşehir Ümraniyespor süper lig

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