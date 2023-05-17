TFF, Süper Lig'de 36. haftanın programını açıkladı
Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta maçlarının programı açıklandı. Buna göre söz konusu haftada oynanacak 7 karşılaşmanın tamamı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00’de yapılacak.
Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden yapılan açıklamaya göre tüm maçlar 30 Mayıs Salı günü saat 20.00’da oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı şöyle:
30 Mayıs Salı
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
20.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray
20.00 Giresunspor - Trabzonspor
20.00 İstanbulspor - Adana Demirspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa
20.00 Sivasspor - Konyaspor
20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor
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