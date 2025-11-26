Eksik G.Saray, Şampiyonlar Ligi’nde S.Gilloise’ye evinde yenilip fırsat kaçırdı: Aslan sakata geldi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Saint Gilloise’ye 1-0 yenildi. Sarı-Kırmızılılar 9 puanda kalırken bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci, evindeki ilk mağlubiyetini aldı. Cim-Bom, maçın İspanyol hakemi Jose Maria Sanchez’in kararlarına isyan etti.

Belçika ekibinde David, ilk yarıda Sanchez’in yüzüne eliyle yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. David, 53. dakikada topu kontrol eden kaleci Uğurcan’ın ayağına bastı. G.Saray, David’in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesini bekledi. Ancak hakem Jose Maria Sanchez kart kullanmadı. Oyunda kalan David, 4 dakika sonra Saint Gilloise’yi 1-0 öne geçiren golü attı.

Hakem Sanchez, birçok sarı kartlık ayağa basma pozisyonunda Belçika takımının oyuncularına kart göstermedi. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

OSIMHEN OYNAMADI

G.Saray’da sakatlığı süren Osimhen ve Lemina, Saint Gilloise maçında kadroya alınmadı. İki futbolcu takımla hiç idmana çıkmadığı için F.Bahçe derbisi de düşünülerek riske edilmedi. SarıKırmızılılarda diğer sakat oyuncular Yunus, Singo, Kaan ve Berkan kadroda yer almadı. Bahis soruşturmasında ceza alan Eren ve Metehan da oynayamadı.

33 MAÇLIK SERİ BİTTİ!

G.Saray’ın evindeki 33 maçlık yenilmezlik serisi dün son buldu. İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon Şampiyonlar Ligi PlayOff’unda Young Boys’tan alan Sarı-Kırmızılılar, Saint Gilloise mağlubiyetiyle tüm kulvarlarda 33 maç sonra kaybetti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 3 maçta Liverpool, Bodo Glimt ve Ajax’ı yenen G.Saray tarihi seri şansını kaçırdı. CimBom, Saint Gilloise’yi mağlup edebilseydi üst üste 4 galibiyetle Şampiyonlar Ligi’ndeki en uzun kazanma serisini yakalayacaktı.