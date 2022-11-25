Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, Valencia'nın sakatlığı hakkında konuştu

25 Kasım 2022 Cuma, 10:09

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım Pazar günü oynanan Katar - Ekvador maçı ile başladı. Karşılaşmayı Ekvador 2-0 kazanırken Güney Amerika ekibinin gollerini kaydeden Fenerbahçeli Enner Valencia, 77. dakikada sakatlığı sebebiyle saha kenarına geldi. Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, oyuncusunun sakatlığı hakkında konuştu.

"ELİNDE OLSA KESİNLİKLE OYNAR"

Ajannspor'un aktardığına göre, Kolombiya televizyonlarında yayımlanan spor programı Gol Caracol'un haberinde Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro'nun Valencia'nın sakatlığı ile ilgili şunları söylediği belirtildi:

"Analizleri sona erdi. Sakatlığı yok fakat yaşadığı travma çok şiddetli. Bu travma onu fiziksel açıdan zorluyor. Oynama kararı Enner'in elinde olsa kesinlikle oynar, takımı ona ne zaman ihtiyaç duyarsa o orada olur."

Valencia'nın Hollanda maçında oynayıp oynamaması hakkında net bir karar vermediklerini belirten Alfaro, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bu noktada şüpheden faydalanacağız. Enner'in son antrenmandaki durumuna bakacağız. Burada aldığımız sonuca göre karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamamasına veya sonradan oyuna dahil olup olmamasına karar vereceğiz."

SIRADAKİ RAKİP HOLLANDA

Ekvador, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak. Karşılaşma 25 Kasım Cuma günü (bugün) saat 19.00'da oynanacak.