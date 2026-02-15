Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın kritik anlarından biri, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu El Bilal Toure'nin 30. dakikada yaşadığı çarpışma ile gündeme geldi. Peki, El Bilal Toure sakatlandı mı, kaç maç yok? El Bilal Toure sağlık durumu nasıl?

EL BİLAL TOURE SAKATLANDI MI?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın 30. dakikasında oyunun kritik anlarından biri yaşandı. Beşiktaş'ın Malili yıldızı El Bilal Toure, savunma arkasına atılan topa hareketlendiği sırada Başakşehirli Ömer Ali Şahiner ile sert bir şekilde çarpıştı. Bu temas sonrası Toure, sahada yere yığıldı ve bir süre kalkamadı.

Maçın gidişatını doğrudan etkileyen bu olay sonucunda, Toure sahada devam edemedi. Yerine 34. dakikada Milot Rashica oyuna dahil oldu.

EL BİLAL TOURE SAĞLIK DURUMU NASIL?

El Bilal Toure'nin kaç maç sahalardan uzak kalacağı hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.