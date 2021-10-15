El Clasico Türkiye ekranlarına geliyor
Real Madrid ve Barcelona'daki dünya yıldızları, #ElClasicoinTurkey sayesinde performanslarını kurulacak dev ekranda sergileyecek.
Guti Hernandez ve Samuel Eto'o gibi elçileri ve yeni marka kimliği ile birlikte ElClasico Türkiye'ye geliyor. Futbol ailesini bir araya getirecek ve büyük heyecan yaratacak bir etkinlikte izlenecek ElClasico, LaLiga'nın merakla beklenen rekabetini futbolseverlerle buluşturacak. LaLiga'nın Türkiye'deki yayıncısı D-Smart da etkinliğe yayın desteği verecek.
Futbol kültürünün en önemli merkezlerinden İstanbul, LaLiga'nın en büyük maçı ElClasico ile buluşacak. 24 Ekim 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek özel etkinliğe katılım hakkı elde eden futbolseverler; LaLiga elçileri Guti Hernandez ve Samuel Eto'o ile tanışma fırsatı ve tüm davetlilerle birlikte ElClasico'nun heyecanını canlı yaşayacak.
ELCLASİCO HEYECANIYLA EĞLENCE BİRLEŞECEK
24 Ekim 2021 Pazar günü 17.15'te başlayacak FC Barcelona - Real Madrid karşılaşması öncesinde düzenlenecek organizasyonda davetliler için düzenlenecek etkinliklerle eğlence farklı bir boyuta taşınacak.
FC Barcelonalı Marc-Andre ter Stegen, Gerard Pique, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Philippe Coutinho, Memphis Depay ve Sergio "Kun" Agüero ile birlikte Real Madridli Thibaut Courtois, David Alaba, Dani Carvajal, Marcelo, Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Luka Modric, Eden Hazard, Gareth Bale ve Karim Benzema gibi dünya yıldızları, #ElClasicoinTurkey sayesinde performanslarını kurulacak dev ekranda sergileyecek.
LaLiga'nın yeni ElClasico marka kimliğiyle Türkiye gibi pek çok yerde parmak izini bırakacağını söyleyen LaLiga Türkiye Temsilcisi Mete Türkmenoğlu ise etkinlikle ilgili şu açıklamaları yaptı:
"Türkiye, futbolla nefes alan bir ülke. LaLiga da bu durumu içtenlikle benimsiyor. LaLiga, uzun yıllardır Türk futbolseverlerle bağ kuruyor. Bu yıl ilk kez bu ilişkimizi dijital dünyadan fiziksel ortama taşıyacağız. Böylece taraftarlara dokunacak ve onlarla etkileşim kuracağız. Yerel partnerlerimiz ve düzenleyeceğimiz etkinlikle birlikte ElClasico'nun anlamını Türk futbolseverlerle paylaşacağız."
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