Elayis Tavşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Elayis tavşan hangi takımlarda oynadı?

Transfer döneminin devam ettiği şu günlerde Hollandalı forvet Elayis Tavşan'ın adı Türk kulüpleri ile anılıyor. Elayis Tavşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Elayis tavşan hangi takımlarda oynadı?

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:19
Elayis Tavşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Elayis tavşan hangi takımlarda oynadı?
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Elayis Tavşan 30 Nisan 2001'de Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. 

ELAYİS TAVŞAN NERELİDİR?

Elayis Tavşan  Türk ve Surinam asıllıdır.

ELAYİS TAVŞAN'IN FUTBOL KARİYERİ

Futbola 2008 yılında Sparta Rotterdam alt yapısında başladı. Profesyonel futbol kariyerine 2018 yılında Jong Sparta'da başladı. 19 Ağustos 2019'da sezonluk bir kiralama ile Telstar'a katıldı. 15 Haziran 2020'de NEC ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı.


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