Elayis Tavşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Elayis tavşan hangi takımlarda oynadı?
Transfer döneminin devam ettiği şu günlerde Hollandalı forvet Elayis Tavşan'ın adı Türk kulüpleri ile anılıyor. Elayis Tavşan kimdir, kaç yaşında, nereli? Elayis tavşan hangi takımlarda oynadı?
Elayis Tavşan 30 Nisan 2001'de Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi.
ELAYİS TAVŞAN NERELİDİR?
Elayis Tavşan Türk ve Surinam asıllıdır.
ELAYİS TAVŞAN'IN FUTBOL KARİYERİ
Futbola 2008 yılında Sparta Rotterdam alt yapısında başladı. Profesyonel futbol kariyerine 2018 yılında Jong Sparta'da başladı. 19 Ağustos 2019'da sezonluk bir kiralama ile Telstar'a katıldı. 15 Haziran 2020'de NEC ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı.
Video Haberler
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
- Bursa'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da korkunç kaza
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
- Peker’in mülkü ‘Milli Parklar ve Bahçeler’e devredildi
- İmamlar seçim için sahada
- Erdoğan'ın mitingi ertelendi
- Kavuncu'dan Cumhuriyet'e Yavaş açıklaması
- 'Yüzde 100’lük fiyat artışı olabilir'
- '3 milyon Suriyeliye vatandaşlık' iddiası
- 'Cübbeli Ahmet'ten Bakan Soylu'ya
- Erdoğan’ın masasındaki 5 sayfalık mektup
- İmamoğlu: 'Teşekkürü yürekten isterim ama...'