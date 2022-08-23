Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Nick Calathes kimdir?

23 Ağustos 2022 Salı, 16:54

1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde dünyaya gelen Nick Calathes'in, hem Yunanistan hem de ABD vatandaşlığı bulunuyor.

Profesyonel basketbol hayatına 2009 yılında Panathinaikos takımında başladı. Calathes, burada Zeljko Obradovic'in yönetiminde Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.2012-2013 sezonunda Lokomotiv Kuban forması giydi. Lokomotiv Kuban tecrübesinin ardından NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies’a transfer olan oyuncu, 139 müsabakaya çıktı. 2013-2015 yılları arasında Memphis Grizzlies takımında yer aldı. 2015 yılında Panathinaikos'a geri döndü ve burada 5 yıl forma giydi. 2020 yılında Barcelona'ya transfer oldu. Calathes, THY Avrupa Ligi tarihinde toplam 1711 asist ile birinci sırada bulunuyor. Calathes, Yunanistan millî basketbol takımında yer almaktadır.

NİCK CALATHES FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İspanya 1. Basketbol Ligi takımlarından Barcelona forması giyen oyun kurucu Nick Calathes ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa’nın en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen ve EuroLeague’de tüm zamanların asist liderliğini elinde bulunduran başarılı oyuncu Nick Calathes ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.