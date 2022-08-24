Önder Deniz Kolgu kimdir? Önder Deniz Kolgu neyle suçlanıyor?

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:01

Önder Deniz Kolgu, 28 Ocak 1974 yılında doğdu. Futbola Çerkezköyspor kulübünde başladı. 1994 yılında Orduspor'a transfer oldu. 1995-96 sezonunda Bursaspor forması giydi. 11 Şubat 1996 tarihinde, Trabzonspor karşısında ilk kez Türkiye 1. Ligi'nde maça çıktı., 25 Ocak 1998'de Galatasaray'a karşı Türkiye 1. Futbol Ligi'ndeki ilk golünü attı. 1998-99 sezonu ortasında, Ankaragücü'ne kiralandı. 2000-01 sezonu başında, Göztepe'ye kiralandı. Göztepe'de forma giydiği dönemde Hepatit B'ye yakalandı ve tedavi oldu. İki sezon Diyarbakır ekibinde forma giydi. 2003-04 sezonunda Manisaspor'a transfer oldu. Manisaspor'dan ayrıldıktan sonra, Azerbaycan Premyer Ligası ekiplerinden Hazar Lenkeran ile anlaşmış ve ilk yurt dışı transferini gerçekleştirdi. 2005-2006 sezonu öncesinde Ankaragücü ile anlaştı. Yarım sezon Ankaragücü forması giydikten sonra, sezon ortasında sözleşmesi feshedildi. Kolgu, 2. Lig A Kategorisi ekiplerinden Sakaryaspor ile sözleşme imzaladı. Sezon sonunda Sakarya ekibinden ayrıldı ve Kocaelispor'a transfer oldu. 2006-07 sezonunun ilk devresi tamamlanmadan, Kolgu'nun sözleşmesi feshedildi. Aynı sezon, İstanbulspor ile anlaşmış ve sarı-siyahlılarda yarım sezon forma giymiştir.

2007-08 sezonu başında, 2. Lig ekiplerinden Çanakkale Dardanelspor'a transfer oldu ve bir sezon kırmızı-beyazlılarda forma giydi; sezon sonunda takımdan ayrıldı. 2008-09 sezonunda kısa süreliğine Alibeyköyspor ve Bozüyükspor'da forma giydikten sonra futbolu bıraktı.

ÖNDER DENİZ KOLGU TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Kolgu, futbolculuğu bıraktıktan sonra, 2010-11 sezonu öncesinde İstanbul'da bulunan amatör kulüplerden Yoncaspor'un teknik direktörü olmuştur. 2012 yılında bir diğer amatör kulüp olan Çekmeköyspor'un başına geçmiştir. Aralık 2012'de, 2. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörlüğüne getirilen İsmail Ertekin'in yardımcısı olmuştur.Kırmızı-beyazlılar, 2012-13 sezonunda 1. Lig'e, 2013-14 sezonunda Süper Lig'e yükselmiştir. 2014-15 sezonunda Balıkesirspor'un Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlar üzerine, Kasım 2014'te Ertekin ve teknik ekibi istifa etmiştir.

Ertekin'in istifasından sonra, teknik direktörlük için adı geçmiş, fakat göreve getirilmemiştir. Aynı sezon, Kocaeli Birlikspor'da teknik direktörlük görevine başlayan Ertekin'in yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2015-16 sezonu öncesinde, 3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un başına geçmiştir. 2018-19 sezonu başında Körfez SK'nın teknik direktörlük görevine getirildi.

ÖNDER DENİZ KOLGU NEYLE SUÇLANIYOR?

2020'de Önder Deniz Kolgu'nun mağdur kadınları evlenme vaadiyle yüz binlerce lira dolandırdığı iddiasıyla hakkında suç duyurusundu bulunuldu. 2022 yılında da Kolgu hakkında aynı iddia ile suç duyursunda bulunuldu.











