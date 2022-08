Russell Crowe kimdir, kaç yaşında? Russell Crowe'un kaç tane Oscar Ödülü var? Russell Crowe filmleri ve kişisel yaşamı...

23 Ağustos 2022 Salı, 17:12

Gladyatör, Akıl Oyunları ve Cinderella Man gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Russell Crowe, sosyal medya hesabından hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı. Avusturalyalı oyuncuya bir takipçisi "İyi akşamlar Gladyatör. Tekrar Türkiye'ye gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde bir yorumda bulundu. Verdiği cevapla Türkiye'deki hayranlarını heyecanladıran Crowe, "Türkiye'yi çok seviyorum. Ne kadar muhteşem ve harika bir ülke. Eğer hiç Türkiye'ye gitmediyseniz mutlaka gitmek için plan yapmalısınız" dedi. İşte Russell Crowe'un hayatına dair önemli noktalar...

RUSSELL CROWE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Russell Ira Crowe, 7 Nisan 1964 yılında Yeni Zellanda'da doğan; oyuncu, film yapımcı ve müzisyendir. Crowe, Yeni Zelanda vatandaşı olmasına rağmen, hayatının büyük kısmını Avustralya'da yaşamış ve bir Avustralyalı olarak kendini tanımlamaktadır. 58 yaşındaki oyuncu henüz Avustralya vatandaşı değildir.

SIFIRDAN BAŞLADI

Henüz 5 yaşındayken Spyforce’da aktör Jack Thompson ile rol alma fırsatı yakalayan Russel Crowe, 14 yaşındayken Auckland Grammer School‘a gitti. Ama ailesine yardım etmek için okulu bırakıp çalışmaya başladı. 1980'lerde “Russ Le Roq” takma adıyla müzik kariyeri yapan Crowe 21 yaşında National Institute of Dramatic Art adlı tiyatro okuluna kaydolmak için Avustralya’ya döndü. DÜNYA ONU 'GLADYATÖR' OLARAK TANIDI Crowe, oyunculuk kariyerine ise "Neighbours" dizisinde oynayarak başladı. Avustralya’da yakaladığı başarının ardından Russel Crowe, Hollywood'a geçti. Los Angeles Sırları, Köstebek, Yaşam Kanıtı fimlerinin ardından kendisine En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandıran Gladyatör'de Maximus karakteriyle akıllara kazındı. John Forbes Nash karkaterine hayat verdiği Akıl Oyunları ile üçüncü kez Oscar'a aday gösterildi. Adaylıklarının yanı sıra oyuncun kazandığı bir Oscar Ödülü var. RUSSELL CROWE ÖZEL YAŞAMI 7 Nisan 2003’te Danielle Spencer ile evlendi. 2014 yılında boşanan Spencer ve Crowe çiftinin Charles Spencer Crowe ve Tennyson Spencer Crowe isimli iki oğlu var.

Crowe, oyunculuğunun dışında, medyaya çok kez asabi bir kişiliğe sahip olmasıyla yansıdı. Fotoğrafını çeken hayranlarına küfür etmiş ve bir barda kavgaya karışmıştı. 2005'te oyuncu, police hakaret etmekten tutaklandı ve 100.000 $ ceza aldı.

EL KAİDE, RUSSEL CROWE'Yİ KAÇIRMAK İSTEDİ

9 Mart 2005'te Crowe, GQ adlı magazin dergisiyle yaptığı röportajda, 25 Mart 2001'de FBI'dan bir ajanın yanına gelip El Kaide örgütünün oyuncuyu kaçırmak istediğini söylediğini anlattı. Oyuncu bu olaydan sonraki birkaç ay boyunca Gizli Servis tarafından korumaya alınmıştı. Daha sonra FBI, Crowe'un anlattıklarını doğruladı.

RUSSELL CROWE'UN TELEFON SAPIĞI

Dünyaca ünlü aktör, yıllarca önce verdiği bir röportajda bir telefon sapığı olduğunu açıklamıştı. Russell Crowe, hangi otelde konaklayacağı fark etmeksizin, otele kayıt yaptırırken kendi ismi yerine Mr. Wall takma adını kullanıyormuş (wall=duvar).

Bu takma adı bir şekilde çözmüş olan esrarengiz bir kişi, kayıt yaptırdığı farklı otellerde onu 3 yılı aşkın süreyle buluyor ve oda numarasından arayarak, otel yönetiminden olduğunu söylüyor. Telefondaki kişi: ‘Is mr.wall there? Is Mr. Wall there? Are there any walls there?’ diye soruyor. (Mr. Wall orda mı? Orada hiç duvar var mı?)

Crowe’un ‘hayır’ yanıtına cevap olarak telefondaki kişi, ‘What’s holding the roof up’ (Çatıyı tutan ne o zaman?) karşılığını veriyor. Russell Crowe, birkaç seferden sonra, arayana, yaptığı şakaya 8–10 yaş aralığı çocukların bile gülmeyeceğini söylemesi üzerine kıkırdayarak yanıt veren sesi tanıyor: Michael Jackson...

Şakacının gerçekten Michael Jackson olup olmadığı ispatlanamıyor ama Russell Crowe ve Jackson’ı yakından tanıyanlar, onun olduğu konusunda iddialı.

RUSSELL CROWE EN ÜNLÜ FİLMLERİ