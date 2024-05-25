Elazığspor, 2. Lig'e yükseldi!
Çimentaş Elazığspor, 3. Lig Yükselme Play-Off finalinde 52 Orduspor FK'yı 3-0 mağlup ederek 2. Lig'e yükseldi.
Elazığspor, 3. Lig Yükselme Play-Off finalinde 52 Orduspor FK ile karşılaştı. Rams Park'ta oynanan maç Elazığspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan 50. dakikada Beykan Şimşek, 90+5. dakikada Çağrı Yağız Yasak ve 90+8'de Murat Torun kaydetti.
Elazığspor bu galibiyetin ardından 2. Lig'e yükselmeyi başardı.
Bülent Yenihayat'ın öğrencileri 3. Lig'de sezonu 58 puanla 2. sırada tamamlamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Katili en yakını çıktı!
- Oylar devam ederken yeni başkan belli oldu!
- Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
- 'O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?'
- Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
- Benzine indirim pompaya yansıdı
- Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?
- Birçok ilde kuvvetli yağış etkili olacak!
- 14 yaşındaki çocuğun düşümesine ilişkin görüntüler çıktı
- 'Öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar'