Elif Elmas attı, Makedonya kazandı

EURO 2024 Elemeleri C Grubu mücadelesinde Kuzey Makedonya, Elif Elmas'ın gol attığı maçta Malta'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 00:14
Elif Elmas attı, Makedonya kazandı
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EURO 2024 Elemeleri C Grubu mücadelesinde Kuzey Makedonya, Malta deplasmanına konuk oldu. Makedonya, karşılaşmayı 2-0'lık galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmada Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Elif Elmas ve 41. dakikada Jovan Manev attı.

Makedonya'da Elif Elmas ve Enis Bardhi 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Kuzey Makedonya, 7 puana yükseldi. Malta'nın grupta puanı bulunmuyor.

Kuzey Makedonya, bir sonraki maçında Ukrayna ile karşılaşacak. Malta, İtalya deplasmanına konuk olacak.


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