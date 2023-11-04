Eljif Elmas attı, Napoli kazandı
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Napoli, deplasmanda Salernitana'yı 2-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Filippo Inzaghi'nin ekibi Salernitana ile Rudi Garcia'nın yönetimindeki Napoli karşı karşıya geldi.
Arechi Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Napoli 2-0 kazanırken goller; 13. dakikada Giacomo Raspadori ve 82. dakikada Eljif Elmas'tan geldi.
Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 21'e yükseltirken, Salernitana 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli evinde Empoli'yi ağırlarken, Salernitana deplasmanda Sassuolo'ya konuk olacak.
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