Eljif Elmas attı, Napoli kazandı

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Napoli, deplasmanda Salernitana'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2023 - 23:13
Eljif Elmas attı, Napoli kazandı
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İtalya Serie A'nın 11. haftasında Filippo Inzaghi'nin ekibi Salernitana ile Rudi Garcia'nın yönetimindeki Napoli karşı karşıya geldi.

Arechi Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Napoli 2-0 kazanırken goller; 13. dakikada Giacomo Raspadori ve 82. dakikada Eljif Elmas'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 21'e yükseltirken, Salernitana 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli evinde Empoli'yi ağırlarken, Salernitana deplasmanda Sassuolo'ya konuk olacak.


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