Eljif Elmas'tan dikkat çeken Türkiye ve transfer açıklaması

2.06.2026 09:24:00
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Eljif Elmas karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kuzey Makedonya'da forma giyen Eljif Elmas, A Milli Takım'a kaybettikleri 4-0'lık maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE ÇEYREK FİNALE ÇIKACAKTIR"

Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın iyi işler yapacağını söyleyen Eljif Elmas "Kadıköy'e gelmeyeli 7 sene oldu. İyi bir atmosfer vardı. Güzel bir maç oldu. Türkiye'nin tüm oyuncuları yüksek seviyede oynuyor. Onlar bizden bir tık üstün. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkacağını düşünüyorum" dedi.

"İNŞALLAH TÜRKİYE'YE TRANSFER OLURUM"

Transfer sorusuna yanıt veren Eljif Elmas "Transferimle ilgili bir şey düşünmüyorum. Şu an tatil yapmak istiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum, İleride İstanbul'da yaşamak istiyorum. Bir gün nasipse inşallah yeniden Türkiye'de oynarım" ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya’yı 4 golle mağlup ettik: A Milli Takım'dan Dünya Kupası öncesi farklı prova 2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Milli Takım, Kadıköy'deki maçı 4-0 kazandı.
ABD basınından A Milli Takım değerlendirmesi: 'Sadece sayıyı tamamlamak için burada değil' Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımımız ABD'de mercek altına alındı. Yapılan değerlendirmede, "24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdiler, bu büyük bir geri dönüş" denildi.
Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'da sakatlık 2026 Dünya Kupası hazırlığı kapsamında özel maçta Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da yıldız oyuncu Eren Elmalı sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi ve yerini Zeki Çelik'e bıraktı.