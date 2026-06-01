Kuzey Makedonya’yı 4 golle mağlup ettik: A Milli Takım'dan Dünya Kupası öncesi farklı prova

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'yı konuk etti.

Chobani Stadı'nda oynanan maçı ay-yıldızlılarımız 4-0 kazandı.

Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI VENEZUELA İLE

A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.

Mücadele, Fort Lauderdale kentindeki maç, Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak.

Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler, ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.

EREN ELMALI DEVAM EDEMEDİ

Milli futbolcu Eren Elmalı, Kuzey Makedonya maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından devre arasında tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık yaşayan Eren Elmalı, oyuna devam edemedi. Mücadelenin 8'inci dakikasında girdiği hava topu mücadelesinde başına darbe alan Eren Elmalı, tedavi olduktan sonra bir süre oyuna devam etti. Daha sonra baş dönmesi yaşayan 25 yaşındaki sol bek, 27'nci dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı. Zeki'nin oyuna dahil olmasının ardından Mert Müldür sol beke geçti. Eren Elmalı, devre arasında tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

MONTELLA'DAN 9 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Kosova mücadelesine göre kadroda 9 değişiklik yaptı.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede kalede Altay Bayındır'a şans veren Montella, savunma dörtlüsünü ise Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Eren Elmalı'dan kurdu.

Orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun ve Oğuz Aydın'a forma veren İtalyan teknik adam, Deniz Gül'ü ise tek forvet olarak sahaya sürdü.

Vincenzo Montella, son oynanan Kosova mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'yü bu maçta da ilk 11'de oynattı.

Kosova karşısında oynayan isimlerden Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler mücadeleye yedek başlarken, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ise maç kadrosunda yer almadı.

9 İSİM KADRODA YOK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 35 kişilik kadrodan 9 ismi Kuzey Makedonya karşısında kadroya almadı.

Millilerde kaleciler Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Kenan Yıldız ve sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kuzey Makedonya maçının kadrosuna alınmadı.

Karşılaşmadan dakikalar | Türkiye 4-0 Kuzey Makedonya

70' GOOOLLL!! A Milli Takımımız Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 4-0 öne geçiyor! Ceza sahasına yerden çevrilen topta Barış Alper Yılmaz rahat bir vuruşla golü yaptı.

53' GOOOLLL!! A Milli Takımımız Deniz Gül ile farkı 3'e çıkarıyor! Can Uzun'un içeriye ortasında iyi yükselen Deniz Gül kafa vuruşuyla golü attı.

44' dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Miovski'nin arka direğe ortasında topu kapan Alioski, Ozan Kabak'tan sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Altay Bayındır yaptığı müdahaleyle topun ağlarla buluşmasını engelledi.

16' GOOOLLL!! Can Uzun skoru 2-0'a getiriyor! Orta alandan hızlı atakla başlayan hücumda Can Uzun soldan bindiren Eren Elmalı'ya topu bıraktı. Eren sola indikten sonra topu arkasında kalan Can'a bıraktı. Can Uzun ceza sahasında sol çaprazdan çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

2' GOOOLLL!! A Milli Takımımız Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 öne geçti! Baskı sonrası çaprazdan yerden çevrilen topta Orkun müsait pozisyonda golü yaptı.

1' Can Uzun maçın henüz 10. saniyesinde gole yaklaştı. Vuruşu direkten oyun alanına döndü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.