Eljif Elmas, Türkiye'yi unutmadı! Napoli 3-0 Cremonese

İtalya Serie A'nın 22. haftasında lider Napoli sahasında Cremonese'yi 3-0 yendi. Takımının üçüncü golünü atan Eljif Elmas, gol sevincini ay yıldız işaretiyle yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 09:25
Eljif Elmas, Türkiye'yi unutmadı! Napoli 3-0 Cremonese
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İtalya'da Serie A'nın 22. haftasında lider Napoli ve ligin son sırasındaki Cremonese, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Napoli'nin gollerini 22'de Kvaratskhelia, 65'te Osimhen ve 79'da Eljif Elmas attı. Elmas attığı golün ardından Türkiye'yi desteklemek amaçlı ay yıldız işareti yaptı.



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