Eljif Elmas, Türkiye'yi unutmadı! Napoli 3-0 Cremonese
İtalya Serie A'nın 22. haftasında lider Napoli sahasında Cremonese'yi 3-0 yendi. Takımının üçüncü golünü atan Eljif Elmas, gol sevincini ay yıldız işaretiyle yaptı.
İtalya'da Serie A'nın 22. haftasında lider Napoli ve ligin son sırasındaki Cremonese, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Napoli'nin gollerini 22'de Kvaratskhelia, 65'te Osimhen ve 79'da Eljif Elmas attı. Elmas attığı golün ardından Türkiye'yi desteklemek amaçlı ay yıldız işareti yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
- TCDD'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması
- MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
- Yandaş Sevda Türküsev'den skandal sözler
- Muhabir Öztürk'ün kurtarma ekiplerine müdahalesine tepki
- Can kaybında büyük artış!
- İsrailli hahamdan 'ilahi adalet' çıkışı
- Musk'tan son dakika UFO paylaşımı!
- Barajların, depreme etkisini anlattı
- MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayımladı