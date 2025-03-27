Eljif Elmas'tan Almanya itirafı: 'Orada bu yok'
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Torino'daki kariyeri hakkında konuştu.
Torino'nun devre arası transfer döneminde Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Eljif Elmas, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.
Eljif Elmas, "Torino'ya kısa süre önce geldim ve bir yıldan fazla süredir oynamamıştım. Çok antrenman yapıyorum ve sürekli oynuyorum, bu benim için çok önemliydi" dedi.
"ALMANYA'DA BİRAZ ZORLANDIM"
Açıklamalarına devam eden Makedon futbolcu, "Torino taraftarlarının performansımızdan memnun olduğunu görmek, her gün sonuca ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızı anlamalarını istiyorum" diye konuştu.
Almanya ve İtalya'yı kıyaslayan Eljif Elmas, "Almanya'ya gittiğimde biraz zorlandım, orada İtalya'daki sıcaklık yok. Torino'da ise o sıcaklığı tekrar gördüm. Dışarı çıktığınızda taraftarlar size çok fazla sevgi gösteriyor. İki ülke arasında fark ettiğim en büyük fark bu ve bunun için burada olmaktan dolayı mutluyum. Şehir ve tesisler çok güzel. Her şey harika" sözlerini sarf etti.
Torino kariyerine iyi bir başlangıç yapan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Spor Haberleri
- Eski Fenerbahçeliden Almanya itirafı!
- Lukaku'dan Mertens sözleri: 'Bana bahsetmişti'
- UEFA'dan Real Madridli 4 yıldıza soruşturma!
- Messi Dünya Kupası'nda oynayacak mı? Scaloni yanıtladı!
- Ajax'tan Dusan Tadic açıklaması!
- Serdal Adalı'dan Beşiktaş'a müjde: 'Projemiz başladı'
- Mourinho'dan Dzeko ve Maximin kararı!
- İtalyan hocadan Dybala açıklaması!
- Igor Tudor'dan Kenan Yıldız yanıtı!
- Futbolu bırakacak mı? Beşiktaşlı golcüden flaş yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel, partisinin yol haritasını açıkladı
- Yine otel yangını yine facia!
- CHP'li Özer'e soruşturma başlatıldı!
- Muhalif kanallara 'İmamoğlu' cezası
- Saraçhane eylemleri sonrası Erdoğan'a destek azaldı mı?
- 'Bir avuç rezil' sözlerine Melek Baykal'dan sert tepki!
- 7 gazeteci hakkında tahliye kararı!
- Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor?
- CHP’li Böke, son noktayı koydu!
- Chery'nin fabrika açıklaması şok etkisi yarattı!