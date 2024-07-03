Elmas gibi parlıyor! Arda Güler, Rooney ve Ronaldo'yu yakaladı!
Arda Güler, 20 yaşına girmeden bir turnuvada hem gol hem de asist yapan üçüncü oyuncu oldu. Bunu en son Rooney ve Ronaldo yapmıştı.
A Milli Takım'ın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktığı maçta Arda Güler, rekor kırdı.
19 yaşındaki yıldız futbolcumuz, 20 yaşına girmeden bir turnuvada hem gol hem de asist yapan üçüncü oyuncu oldu.
Bunu en son EURO 2004'te Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo gerçekleştirmişti.
Arda Güler, Gürcistan'ı mağlup ettiğimiz maçta turnuvadaki tek golünü atmıştı. Avusturya maçında ise Merih Demiral'in kaydettiği golün asistini yaptı.
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