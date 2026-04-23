Cumhuriyet Gazetesi Logo
Elvira Süleyman Kamaloğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

23.04.2026 19:38:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu, finale yükseldi.

Başkent Tiran'daki organizasyonun dördüncü gününde kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda finalistler belli oldu.

Türkiye'yi 57 kiloda temsil eden Elvira Süleyman Kamaloğlu, elemelerde Macar Tamara Dollak'ı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde de UWW takımından Belaruslu Aryna Dzemchanka Martynava'yı 9-5 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Azerbaycanlı Zhala Aliyeva'yı 6-2 ile geçen Elvira, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci kez adını finale yazdırdı. Milli güreşçi, altın madalya mücadelesinde yarın akşam seansında Polonyalı Magdalena Urszula Glodek Liszewska ile karşılaşacak.

BUSE TOSUN BRONZ MADALYA MAÇINA ÇIKACAK

72 kiloda güreşen dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Belaruslu Viktoryia Radzkova'yı tuşla mağlup ederek yarı finale çıktı. Polonyalı Wiktoria Choluj ile yaptığı yarı finali 8-2 kaybeden Buse, bronz madalya için mücadele edecek.

BEYZA NUR AKKUŞ REPESAJ MAÇINA ÇIKACAK

Beyza Nur Akkuş, 65 kilo çeyrek finalinde yenildiği UWW takımından Alina Kasabieva'nın finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı. Beyza Nur, repesaj müsabakasını kazanması halinde bronz madalya için mindere gelecek.

Milli sporcular Zeynep Yetgil (53 kilo) ve Sevim Akbaş (62 kilo) ise ilk maçlarında rakiplerine yenilerek organizasyona veda etti.

İlgili Konular: #final #Arnavutluk #Avrupa Güreş Şampiyonası

