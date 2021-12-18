Emin adımlarla ilerliyor! Trabzonspor evinde Hatayspor'u rahat geçti...
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti ve 42 puanla liderliğini sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor, Ömer Erdoğan yönetimindeki Atakaş Hatayspor'u ağırladı.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Djaniny ve 38. dakikada Andreas Cornelius kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, 13. galibiyetini aldı ve 42 puanla liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 29 puanda kaldı.
Trabzonspor, gelecek hafta Altay deplasmanına gidecek. Atakaş Hatayspor ise İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.
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