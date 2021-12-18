Emin adımlarla ilerliyor! Trabzonspor evinde Hatayspor'u rahat geçti...

18 Aralık 2021 Cumartesi, 17:58

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor, Ömer Erdoğan yönetimindeki Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Djaniny ve 38. dakikada Andreas Cornelius kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 13. galibiyetini aldı ve 42 puanla liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Altay deplasmanına gidecek. Atakaş Hatayspor ise İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.