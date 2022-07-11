Emir Aşarı, Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nda galibiyete ulaştı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:22

Milli pilot Emir Aşarı, Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası'nda birinci oldu.

Bu sezon Max Kruse Racing’in Volkswagen Golf TCR ile Sp3t kategorisinde şampiyonluk için mücadele veren Emir Aşarı hem şampiyonadaki liderliğini sürdürdü hem de rakipleriyle arasındaki puan farkını açtı.

Bu yarışta fabrika pilotları yer almayınca Emir Aşarı direksiyonu Andrew Engelmann ile paylaştı ve her iki pilot da 3’er saat boyunca değişimli olarak Nürburgring Pisti’nde rakipleriyle mücadele etti. Ekip orta kısım yaşadığı mekanik sorun nedeniyle 7 dakika kaybetse de en yakın rakiplerinin 1.5 dakika önünde zafere ulaştı.