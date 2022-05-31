Emir Aşarı, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'ni ikinci tamamladı

31 Mayıs 2022 Salı, 13:43

Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin en önemli yarışı ‘24 Saat’ mücadelesinde Volkswagen Golf TCR ile Sp3t kategorisinde şampiyonluk için yarışan Emir Aşarı ile takım arkadaşları Andrew Engelmann, Jasmin Preisig ve Gustavo Xavier uzun ve zorlu yarışı ikinci sırada tamamladı.

Ancak Tezmaksan sponsorluğunda yarışan ekibin başına Nürburgring’de gelmeyen kalmadı dersek hiç de abartmış olmayız. Ekip grubunda lider durumda giderken pilot değişimi sırasında kazayla yanlış bir butona basılınca aracın içindeki otomatik yangın söndürme sistemi devreye girdi ve aracın içinin temizlenmesi yaklaşık 35 dakika sürdü.

Yeniden mücadeleyi dönen ekip yitirdiğin zamanı telafi ederken bu kez de bir kazaya karıştı ve araç hasar aldı. Tüm bu şanssızlıklara karşın Emir Aşarı ve takım arkadaşları 24 Saat yarışını gruplarında ikinci sırada tamamlamayı başardı.

