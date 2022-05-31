Emir Aşarı, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'ni ikinci tamamladı
Nürburgring 24 Saat yarışında Volkswagen Golf TCR ile Sp3t kategorisinde şampiyonluk için yarışan Emir Aşarı ve ekibi, mücadeleyi ikinci sırada tamamladı.
Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin en önemli yarışı ‘24 Saat’ mücadelesinde Volkswagen Golf TCR ile Sp3t kategorisinde şampiyonluk için yarışan Emir Aşarı ile takım arkadaşları Andrew Engelmann, Jasmin Preisig ve Gustavo Xavier uzun ve zorlu yarışı ikinci sırada tamamladı.
Ancak Tezmaksan sponsorluğunda yarışan ekibin başına Nürburgring’de gelmeyen kalmadı dersek hiç de abartmış olmayız. Ekip grubunda lider durumda giderken pilot değişimi sırasında kazayla yanlış bir butona basılınca aracın içindeki otomatik yangın söndürme sistemi devreye girdi ve aracın içinin temizlenmesi yaklaşık 35 dakika sürdü.
Yeniden mücadeleyi dönen ekip yitirdiğin zamanı telafi ederken bu kez de bir kazaya karıştı ve araç hasar aldı. Tüm bu şanssızlıklara karşın Emir Aşarı ve takım arkadaşları 24 Saat yarışını gruplarında ikinci sırada tamamlamayı başardı.
Video Haberler
- Görenler şaştı kaldı
- Önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı
- Kamu görevlileri rüşvetten tutuklandı
- Tarlasını sulayan çiftçilere 'suyu boşa akıttın' cezası
- 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza
- 11 çocuk öldü: Aladağ yurt yangını davasında karar günü
- 4 araç kazaya karıştı, yaralılar var
- 'Uludağ'ın zirvesi bilinen zirveden 5 metre daha yüksek'
- 'Koğuştaki boş ranzaya kapağı atarsın'
- Sıcaklık rekoru kırıldı: 95 yılın en sıcak günü oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- 'Dövdüm, tecavüz ettim, porno izlettim'
- Kaftancıoğlu Silivri'ye götürülüyor
- İşçi servisi kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi