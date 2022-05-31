Jorge Jesus'u bekleyen zor seçim

31 Mayıs 2022 Salı, 09:11

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü bu hafta içinde açıklaması bekleniyor. Ancak Jesus'u imzayı atar atmaz zor bir süreç bekliyor. Keza Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak olan Fenerbahçe, sezonu erken açacak ve takımda kimin kalacağı, kimin gideceği ve yeni transferlerin yetişip yetişmeyeceği soru işareti.

Jesus'un talepleri doğrultusunda transfer yapacak olan sarı-lacivertilerde yabancı oyuncuların sayısı da can sıkıyor.

Kiradan dönecek olan, Samatta, Caulker, Lemos, Allahyar ve Meyer ile birlikte takımdaki yabancı sayısı 16. Gustavo, Novak, Tisserand, Berisha ve Valencia'nın yanı sıra, Ozan ile Mesut'un da durumu belirsiz.

YABANCI SAYISI CAN SIKIYOR

Haberde Kim, Zajc, Osayi ve Szalai'ye gelen teklifler olduğu belirtildi. Yeni transferler için kontenjan ve bütçe gerekiyor. Yabancı sayısının da yeni sezonda 12 olacağı açıklanmıştı.

Bu durumda yapılacak transferlerle birlikte takımdan en 7-8 yabancının gönderilmesi gerektiği ifade ediliyor. Portekizli teknik direktörü zor kararlar bekliyor.