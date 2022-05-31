Fenerbahçe, Jorge Jesus'ta geri sayıma geçti!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin uzun süren görüşmeler sonucu anlaştığı belirtilen Jorge Jesus'un bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.
Fenerbahçe'de uzun süre gündemde olan teknik direktör Jorge Jesus'ta geri sayıma geçildi.
Sarı-lacivertlilerde, İstanbul'a gelmesi beklenen Jorge Jesus için son dakika haberi geldi.
Portekiz basınına göre, 67 yaşındaki teknik direktörün, yardımcısı Joao de Deus ve Marcio Sampaio'nun yanı sıra Avukatı Luis Miguel ile bugün Türkiye'ye geleceği ve sarı-lacivertliler ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takıma katılacak olan Jorge Jesus ile imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.
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