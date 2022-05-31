Fenerbahçe, Jorge Jesus'ta geri sayıma geçti!

31 Mayıs 2022 Salı, 10:09

Fenerbahçe'de uzun süre gündemde olan teknik direktör Jorge Jesus'ta geri sayıma geçildi.

Sarı-lacivertlilerde, İstanbul'a gelmesi beklenen Jorge Jesus için son dakika haberi geldi.

Portekiz basınına göre, 67 yaşındaki teknik direktörün, yardımcısı Joao de Deus ve Marcio Sampaio'nun yanı sıra Avukatı Luis Miguel ile bugün Türkiye'ye geleceği ve sarı-lacivertliler ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takıma katılacak olan Jorge Jesus ile imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.