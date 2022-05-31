İsmail Kartal, Jorge Jesus'un rehberi olacak!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye gelişi merakla beklenen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, İsmail Kartal'ın raporunu inceledi. Portekizli hoca, rapor için "Tespitlerimiz birbirine çok benziyor. Özellikle Türkiye içi transferde İsmail Kartal'ın raporundan faydalanacağız" dedi. Sarı-lacivertlilerin 5 farklı mevkiye 5 transfer yapmayı planladığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de gelişi için saatlerin sayıldığı Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımı yaklaşık 3 aydır mercek altında tutuyor. Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe'nin her maçını ekibine özel olarak analiz ettiriyor. Bununla birlikte Jesus, İsmail Kartal ve kurmaylarının yaptıklarını da yakından takip ediyor.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, İsmail Kartal'ın kulübe bıraktığı raporu inceleyen Jesus, titiz çalışma için teşekkür etti. Futbolcuların sezon içi antrenman performanslarından sakatlık geçmişlerine kadar her bilgiye rahatça ulaşan Jesus, bunun kendileri için önemli bir rehber olduğunu belirtti.
TESPİTLER BİRBİRİNE BENZİYOR
Kartal'ın gelecek sezon planlamasıyla ilgili görüşlerini de önemseyen Jesus, yönetime, "Yaptığımız tespitler birbirine çok benziyor. Transfer planlamasında talep edilen bölgeler hemen hemen aynı. Bununla birlikte eski ekibin önerdiği futbolcuları da mercek altına alacağız. Onların raporundaki isimlerden bazılarını alabiliriz" dediği ileri sürüldü.
EN AZ 5 TRANSFER
67 yaşındaki teknik direktörün, özellikle Türkiye içi transferle ilgili İsmail Kartal'ın raporundan faydalanacağı bildirildi. Fenerbahçe'nin, transfer döneminde sağ bek, sol bek, 6 numara, sol kanat ve santrfor olmak üzere ilk 11'e en az 5 transfer yapmayı planladığı ileri sürüldü.
"ÇARŞAMBA GÜNÜ İMZALAYACAK"
Jorge Jesus'un adının her an açıklanması beklenirken, Brezilya basını da ünlü teknik direktörün gelecek sezon sarı-lacivertli ekibi çalıştıracağını yazdı. Haberde, 67 yaşındaki çalıştırıcının, çarşamba günü Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı duyuruldu.
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