Emir Aşarı zirveden uzaklaştı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:21

Güncelleme: 11.04.2023 - 17:21

Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin SPT 3 kategorisinde 2022’yi şampiyon olarak tamamlayan Emir Aşarı’nın bu yılki şansızlığı devam ediyor. Bu yıl da Max Kruse Racing’in VW Golf TCR ile SPT 3 klasmanında yarışan Emir Aşarı, 2023’ün ikinci yarışında da şanzıman arızasına yenildi.

Yarış stratejisini yağmurlu zemine göre belirleyen Emir Aşarı, pistin kısa sürede kuruması üzerine zor durumda kaldı. Yağmur lastikleriyle yavaşlayan Emir Aşarı diğer araçlar için tehlike yaratırken telsizi bozuldu ve pit ekibiyle iletişim kuramadı.

Üçüncü turda lastiklerini değiştirip yeniden piste dönen pilot bu kez de şanzıman arıza nedeniyle mücadelenin dışında kaldı. 2023’ün ilk yarışında ikinci sırada finiş gören Emir Aşarı, ikinci yarıştan puansız ayrıldı ve zirveden uzaklaştı…