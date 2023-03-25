Yaz lastiği testinin şampiyonu Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 oldu

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 07:01

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 07:01

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, Auto Bild'in en son yaz lastiği testinde birinci oldu.

Goodyear açıklamasına göre, markanın ultra yüksek performanslı (UHP) lastiği, diğer 49 üründen daha iyi performans göstererek bu testte liste başı oldu.

Auto Bild'in yaz lastiği testi, kuru ve ıslak zeminde kapsamlı bir dizi özelliği değerlendirdi ve test uzmanlarının lastiklerin zaman içindeki performansını ölçmek için laboratuvarda özel bir aşınma testi kullanmasıyla özellikle dayanıklılığa odaklandı.

Goodyear'ın Eagle F1 Asymmetric 6 lastiği, 12 test ölçümünün 10'unda birinci veya ortak birinci oldu. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 aynı zamanda Auto Bild'in Eco-Master unvanına layık görüldü.

HANGİ ARAÇLAR İÇİN UYGUN?

Auto Bild test uzmanları, lastiğin kullanım ömrü boyunca performansını koruduğunu ve toplam kilometre performansında rakip markaları geride bıraktığını belirtti. Goodyear lastiği, testte olumsuz geri bildirim almayan tek lastik oldu.

Eagle F1 Asymmetric 6'nın, yüksek performanslı içten yanmalı motorlu (ICE) otomobiller ve daha büyük SUV ve elektrikli otomobiller (EV) için uygun olduğu bildirildi.