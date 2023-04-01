F1 Avustralya GP'de ilk sıra Max Verstappen'in

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 09:37

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 09:37

Formula 1 AvustralyaGP'de sıralama turlarında sezonun 3. yarışı öncesi pole pozisyonu belli oldu.

Avustralya'da koşulacak olan yarışa Max Verstappen 1. sırada başlayacak. Russell ikinci, Hamilton ise 3. sırada mücadele edecek.

Sıralamada ilk 5 şu şekilde:

1) Max Verstappen

2) George Russell

3) Lewis Hamilton

4) Fernando Alonso

5) Carlos Sainz

Avustralya'daki yarış 02 Nisan Pazar günü TSİ 08:00'de başlayacak.