F1 Avustralya GP'de ilk sıra Max Verstappen'in
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Avustralya'da koşulan sezonun 3. yarışında pole pozisyonu Hollandalı Max Verstappen'in oldu.
Formula 1 AvustralyaGP'de sıralama turlarında sezonun 3. yarışı öncesi pole pozisyonu belli oldu.
Avustralya'da koşulacak olan yarışa Max Verstappen 1. sırada başlayacak. Russell ikinci, Hamilton ise 3. sırada mücadele edecek.
Sıralamada ilk 5 şu şekilde:
1) Max Verstappen
2) George Russell
3) Lewis Hamilton
4) Fernando Alonso
5) Carlos Sainz
Avustralya'daki yarış 02 Nisan Pazar günü TSİ 08:00'de başlayacak.
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