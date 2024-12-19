Yayınlanma: 19.12.2024 - 10:17

Güncelleme: 19.12.2024 - 10:17

Survivor 2025 All Star için geri sayım başladı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da ilk tanıtım yayınlandı. Ünlüler ve Gönüllüler' takımı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, Survivor Kübra kimdir? Survivor 2025 Gönüllüler Kübra Avcı kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR KÜBRA KİMDİR?

Kübra Avcı, Survivor 2025 Gönüllüler kadrosunda yer alıyor. Yarışmacı hakkında henüz çok fazla bilgi yer almasa da yayınlanan fragmanda Kübra Avcı'nın vücut geliştirme ya da fitness ile ilgilendiğini düşünebiliriz. Henüz 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen yarışmacının Antalya'da yaşadığı biliniyor.

SURVİVOR 2025 KADROSU

ÜNLÜLER TAKIMI

İsmail Balaban

Serenay Aktaş

Barış Murat Yağcı

Sema Aydemir

Zeynep Alkan

Batuhan Karacakaya

Yağmur Banda

Ayşe Yüksel

Adem Kılıçcı

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Batuhan

Tuğba

Adilhan

Dilşah

Mevlüt

Kübra

Göksu

Kaan