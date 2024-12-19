Neşe Özkan kimdir? Fenomen Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Neşe Özkan neden öldü?

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdi. Peki, Neşe Özkan kimdir? Fenomen Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Neşe Özkan neden öldü?

Neşe Özkan kimdir? Fenomen Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Neşe Özkan neden öldü?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 10:58

Daha önce Gelin Evi programında boy gösteren Neşe Özkan hayatını kaybetti. Peki, Neşe Özkan kimdir? Fenomen Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Neşe Özkan neden öldü?

NEŞE ÖZKAN KİMDİR?

Neşe Özkan, 28 yaşında. Aslen Trabzonlu. Trabzonspor taraftarı. Anestezi teknikerliği ön lisans mezunuydu. Ticaretle uğraşıyordu. Evli 2 çocuk annesiydi.

NEŞE ÖZKAN NEDEN ÖLDÜ?

İki çocuk annesi Neşe Özkan'ın, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu öne sürüldü. Ameliyat öncesinde paylaştığı son hikayesinde Bergen'in bir şarkısını seslendiren Özkan, duygusal anlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmişti.


Etiketler: #Neşe Özkan #kimdir? #gelin

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