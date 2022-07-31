Emirhan İlkhan Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte sözleşme şartları...

31 Temmuz 2022 Pazar, 09:28

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta forma giyen Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transfer olacağı gündeme geldi. Milliyet gazetesinin haberine göre, İtalyan ekibinin Beşiktaş'a sunduğu teklifle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

TORINO 2 TAKSİTLE ÖDEMEK İSTEDİ

Beşiktaş ile temas kuran Torino, 4.5 milyon euro tutarındaki serbest kalma bedelini 2 taksit halinde ödemek istediğini bildirdi. Ancak; bu talep siyah-beyazlı kulüp tarafından geri çevrildi. Emirhan gibi bir yeteneği çok cazip koşullarla renklerine bağlama fırsatı yakalayan İtalyan ekibinin 4.5 milyon euro tutarındaki serbest kalma bedelini yarın peşin olarak Beşiktaş'ın hesabına yatırarak transferi noktalayacağı öğrenildi.

YILLIK 1 MİLYON EURO KAZANACAK

Kariyerine İtalya'da devam etmek istediği aktarılan Emirhan'ın Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Genç futbolcunun transferin tamamlanması halinde yıllık yaklaşık 1 milyon euro kazanacağı da ileri sürüldü. Emirhan, Beşiktaş'la olan mevcut sözleşmesine göre yıllık 200 bin euro gelir elde ediyor.

EMİRHAN NE DEMİŞTİ?

Emirhan İlkhan geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yurt dışına transferim hakkında dün akşam itibarıyla basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyuyorum. Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurtdışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ KADRO TUTMAK İSTİYOR AMA...

Öte yandan Beşiktaş Kulübü de Emirhan İlkhan ile ilgili bir açıklama yayınlayarak futbolcunun kadroda tutulmasını istediğini duyurdu. Söz konusu açıklamada, "Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla Kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir" denildi. Teknik direktör Valerien Ismael de "Bizim için büyük bir hayal kırıklığı olacak. Daha yeni sözleşme imzalamıştı" dedi.