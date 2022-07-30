Emirhan İlkhan'dan transfer için flaş açıklama!
Beşiktaş forması giyen Emirhan İlkhan, Torino'ya transfer olacağı iddialarına karşın yazılı bir açıklama yaptı.
Beşiktaş'tan Torino'ya transferi gündeme gelen Emirhan İlkhan, geleceğiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.
Emirhan İlkhan, "Yurt dışına transferim hakkında dün akşam itibarıyla basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyuyorum. Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine" ifadelerini kullandı.
Taraftarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarım. pic.twitter.com/2CMqpN43EJ— Emirhan İlkhan (@ilkhan26) July 30, 2022
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