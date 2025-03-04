Emirhan Topçu'dan taraftara övgü: 'Onların desibeli her yükseldiğinde...'
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu, kulübün resmi dergisine konuştu. Topçu, siyah-beyazlı taraftarlardan övgü ile bahsederken, "Onların desibeli her yükseldiğinde, kanatlarımı açıp bir Kartal gibi uçacağımı hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın genç stoperi savunmacısı Emirhan Topçu, Beşiktaş Kulübü Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'a olan bağlılığını dile getiren Topçu, "Beşiktaş kalbimin en orta yerinde. Burası benim evim. Sezon başında menajerime ve aileme, 'Eğer Beşiktaş'ın teklifi doğruysa, yurt dışı benim için bir seçenek olmaktan çıkar, Beşiktaş'a giderim' demiştim. Tribünlerimizin arkamızda olduğunu bilmek ve verdikleri destek, sahadayken en önemli güç kaynağımız oluyor. Onların desibeli her yükseldiğinde, kanatlarımı açıp bir Kartal gibi uçacağımı hissediyorum" dedi.
24 yaşındaki oyuncu bu sezon 30 kez giydiği Beşiktaş forması ile 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Etiketler: #emirhan topçu #beşiktaş #kartal
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