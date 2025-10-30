Emlak Konut, Saarlouis Royals'a geçit vermedi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.10.2025 21:29:00
Emlak Konut, FIBA EuroCup'ın 4. haftasında kendi evinde ağırladığı Saarlouis Royals'ı 89-69 mağlup etti.

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup E Grubu'nun 4. haftasında Almanya temsilcisi Saarlouis Royals 89-69 yendi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki maça iyi başlayan Emlak Konut, ilk çeyreği 35-10 üstün tamamladı. Konuk takım, ikinci çeyrekte oyunda dengeyi kursa da farkı azaltamadı. Devre arasına 54-28 önde giren ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 76-52 üstün bitirdiği müsabakayı, 20 sayı farkla 89-69 kazandı.

4 MAÇTA 3 GALİBİYET

Emlak Konut, bu sonuçla 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Alman temsilcisi ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Ev sahibi takımda Astou Ndour, 25 sayı ve 12 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Victoria Macaulay 17, Jessica Thomas 13, Berfin Sertoğlu 12, Melek Uzunoğlu 9, Antonia Delaere 8, Petra Holesinska 5 sayı üretti.

