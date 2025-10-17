Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emlak Konut'tan EuroCup'ta 2'de 2!

Emlak Konut'tan EuroCup'ta 2'de 2!

17.10.2025 09:18:00
Emlak Konut'tan EuroCup'ta 2'de 2!

Emlak Konut, FIBA Kadınlar EuroCup E Grubu'nun ikinci haftasında ağırladığı Letonya'nın TTT Riga ekibini 84-56 mağlup etti.

Emlak Konut, FIBA Kadınlar EuroCup E Grubu'nun ikinci haftasında ağırladığı Letonya'nın TTT Riga ekibini 84-56 yendi.

Bu sonuçla Emlak Konut, ligde 2. galibiyetini elde ederken TTT Riga da 2. kez mağlup oldu.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Teo Miletic (Hırvatistan), Xhelal Mumini (Kosova)

Emlak Konut: Thomas 16, Delaere 14, Macaulay 17, Berfin Sertoğlu 12, Ndour 11, Güneş Karaoğlan 1, Ferda Yıldız 3, Ceren Akpınar 2, Zeynep Çelik, Melek Uzunoğlu 4, Gizem Başaran Turan 4,

TTT Riga: Viksne 10, Pilabere 11, Jasa 5, Becker 7, Pulvere 12, Grausa, Svanholm 2, Kivite 1, Lukasevica 4, Skrebele 4

1. Periyot: 16-12

Devre: 38-22

3. Periyot: 70-36

Beş faulle çıkan: 36.64 Jasa (TTT Riga)

İlgili Konular: #EuroCup Women #Emlak Konut #TTT Riga

