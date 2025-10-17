Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.10.2025 09:13:00
AA
ÇBK Mersin, Basket Landes'e bir sayı farkla mağlup!

FIBA Kadınlar Euroleague D Grubu ikinci haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Fransa ekibi Basket Landes'e 70-69 yenildi.

Mersin ekibi, bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Alin Faur (Romanya), Mikheil Vartanov (Gürcistan), Maden Lucic (Karadağ)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 20, Hayes 10, Burke 13, Razheva 8, Vanloo, Manolya Kurtulmuş, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş, Sinem Ataş 3, Geiselsoder 13, Asena Yalçın 2

Basket Landes: Wojta 9, Droguet 2, Djekoundade 3, Musa 7, Lacan 9, Macquet 9, Ewodo 9, Massey 10, Bussiere 12

1. Periyot: 19-18

Devre: 34-34

3. Periyot: 54-56

İlgili Konular: #FIBA Kadınlar Euroleague #ÇBK Mersin #Basket Landes

