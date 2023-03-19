Dmitri Barinov kimdir, nereli, kaç yaşında? Dmitri Barinov hangi takımlarda futbol oynadı?

Rusya Ligi ekibi Lokomotiv Moskova'nın Rus futbolcusu Dmitri Barinov, gerçekleşmeyen Beşiktaş transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Barinov, "Fırsatlar vardı ama gerçekleşmeyen bu transferle ilgili düşünceleri kendimden uzaklaştırdım. Önemli bir şey değil" ifadelerini kullandı. Futbolseverler Dmitri Barinov'un kim olduğunu merak ediyor. Peki, Dmitri Barinov kimdir, nereli, kaç yaşında? Dmitri Barinov hangi takımlarda futbol oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 15:26
Dmitri Barinov kimdir, nereli, kaç yaşında? Dmitri Barinov hangi takımlarda futbol oynadı?
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Beşiktaş'a transfer olacağı haberleriyle gündeme gelen Dmitri Barinov'un kim olduğu ve futbol kariyeri merak ediliyor. Peki, Dmitri Barinov kimdir, nereli, kaç yaşında? Dmitri Barinov hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Dmitri Barinov hakkında dikkat çekenler...

DMITRI BARINOV KİMDİR?

Dmitri Barinov, 11 Eylül 1996 yılında Rusya'da dünyaya geldi. Barinov, 2010 yılında Master-Saturn Yegoryevsk futbol okulunda futbol kariyerine başladı. 2012 yılında Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Dmitri Barinov ilk resmi maçını 16 Mayıs 2015'te Lokomotiv Moskova formasıyla Rubin Kazan'a karşı oynadı. 181 cm boyunda olan Dmitri Barinov, orta sahada görev almaktadır. 

DMITRI BARINOV HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Altyapı Kariyeri;

2004–2006 Spartak Shchyolkovo

2006–2009 Olimp Fryazino

2009–2012 Usta Satürn Yegoryevsk

2012–2016 Lokomotiv Moskova

Profesyonel Kariyeri;

2015– Lokomotiv Moskova

DMITRI BARINOV MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2013 Rusya U-17

2014 Rusya U-18

2014–2016 Rusya U-19

2015–2017 Rusya U-21

2019– Rusya

DMITRI BARINOV ÖDÜLLERİ

Rusya U17

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası : 2013

Rusya U19

UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ikincisi: 2015

Lokomotiv Moskova

Rusya Premier Ligi : 2017–18

Rusya Kupası : 2016–17 , 2018–19 , 2020–21 [12]

Rusya Süper Kupası : 2019


Dmitri Barinov beşiktaş Lokomotiv Moskova

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