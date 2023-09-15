Emmanuel Dennis resmen Başakşehir'de
RAMS Başakşehir, Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Dennis'i kiraladığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, transfer döneminin son saatlerinde çarpıcı bir hamleye imza attı.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Başakşehir, Nottingham Forest'ta forma giyen Nijeryalı forvet Emmanuel Dennis'i kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest takımında forma giyen Emmanuel Bonaventure Dennis ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Emmanuel Bonaventure Dennis'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla çıktığı 27 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.
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