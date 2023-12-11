Empoli - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lecce, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında deplasmanda Empoli ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Roberto D'Aversa yönetimindeki Lecce, deplasmanda Aurelio Andreazzoli'nin ekibi Empoli ile karşılaşacak.
EMPOLİ - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?
Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
EMPOLİ - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Lecce, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bologna ile 1-1 berabere kalmıştı.
Empoli ise Genoa deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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