Empoli - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lecce, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında deplasmanda Empoli ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:36
Empoli - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Roberto D'Aversa yönetimindeki Lecce, deplasmanda Aurelio Andreazzoli'nin ekibi Empoli ile karşılaşacak.

EMPOLİ - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

EMPOLİ - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Lecce, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bologna ile 1-1 berabere kalmıştı.

Empoli ise Genoa deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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