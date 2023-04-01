Emrah Başsan: 'Kariyerimdeki en erken gol'
Kayserisporlu Emrah Başsan, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. Başsan, 'Kariyerimdeki en erken gol' dedi.
Kayserisporlu Emrah Başsan, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
57. saniyedeki attığı golle ilgili konuşan Emrah Başsan "Kariyerimdeki en erken gol olabilir. Bir tane de Antalya'da atmıştım. Güzel bir maçtı. Gerçekten bugün hem ilk yarısı hem ikinci yarısı seyir zevki yüksek bir maçtı." dedi.
Emrah Başsan ayrıca "İyi bir takımız, hem tecrübeli hem genç oyuncular var. Hocamız da genç. O da deniyor bazı şeyleri. Keyifli bir futbol oynuyoruz. Bugünkü galibiyeti gelen taraftarımıza ve yönetimimize armağan etmek lazım. Gol attığım için ayrı mutluyum." ifadelerini kullandı.
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