Emrah Başsan, Sivasspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2023 - 18:14
Emrah Başsan, Sivasspor'da
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Sivasspor, Emrah Başsan'ı renklerine bağladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Deneyimli futbolcu, kulüp tesislerinde başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini kırmızı-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Emrah Başsan, geçen sezon Yukatel Kayserispor formasıyla 26 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giymiş, 3 gol kaydetmişti.


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