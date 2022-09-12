Emre Belözoğlu: 'Beşiktaş'tan daha iyileriyle oynadık'
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Emre Belözoğlu, "Sezon başından beri Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da oynadık. Beşiktaş'ın büyük bir taraftar grubu var, baskı kuracaklardı. İyi savunduk. Kendi organizasyonumuza yakışmayan pas hatalarımız oldu. Bu da doğal, 50 bin kişi önünde oynadık. Beşiktaş'ın ciddi pas organizasyonu yok. Direkt giden, kenara inip orta yapan bir takım. Beşiktaş da gol atabilirdi. Kazanmak ve kazanmayı alışkanlık haline getirmek güzel. Bu maçtan da ders çıkaracağız. Sonuna kadar yarışta olacağız." dedi.
Genç teknik adam, "Uzun yıllar teknik adamlık yapabilirsem, oyuncu yetiştirmek istiyorum. Geldikten sonra oyunda gelişen futbolcularımız oldu. Yolun daha çok başı. 6 saat yoldan geldik. Bütün çocuklar elinden geleni yaptı." sözleriyle açıklamalarını bitirdi.
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- Türbanın şekline de karıştı!
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- Büyükelçi Mercan'ın adı dosyada...
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- Özdağ ve Soylu ne konuştu?
- ABD’deki davada yine Türk görevliler
- Ersan Şen cumhurbaşkanı 'adaylarını' açıkladı