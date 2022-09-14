Emre Belözoğlu: 'Fatih Terim de gelecek'

14 Eylül 2022 Çarşamba, 19:29

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu.

Belözoğlu, "Gruba iyi başladık. Ama Fiorentina'nın da değerini biliyoruz. Çok güçlü bir takım. Önceki fikstürlerde çok fazla maç kazanamadılar ama hala onları grupta favori olarak görüyorum. Ama bu maç farklı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

42 yaşındaki teknik adam, Fatih Terim için gelen soruya ise, "Fatih Terim çok değerli bir antrenör. Fiorentina'da çalışırken, Türkiye'deki herkes Fiorentina'yı tutmaya başladı. Herkes onun gibi olmak ister, Galatasaray'da da benim antrenörlüğümü yaptı. Çok değerli birisi, gerçekten severim kendisini" diye karşılık verdi.

Genç hoca, Fatih Terim'in karşılaşmayı izleyip izlemeyeceği yönünde gelen soruya, "Bildiğim kadarıyla Fatih Terim, bizimle olacak. Stadyumun ismi de kendi ismi. Yarın da (Perşembe) çok güzel kendisi için bir belgesel var. Fatih Terim, ülke futbolu için gelmiş geçmiş en büyük teknik adam. Her zaman ülke futbolunda yeri farklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Takımın önemli isimlerinden Mesut Özil için gelen soruya ise Emre Belözoğlu, "Mesut, istediği kadar ya da bizim istediğimiz kadar süre alamadı. Tam kendisini bulmuştu ama ağır hastalık geçirdi. 10 gün takımdan ayrı kaldı. Fiorentina maçında kadroda düşündüğümüz oyunculardan biri kulübede. Onun kalitesine, fiziksel olarak da ulaştığında ona çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.