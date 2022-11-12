Emre Belözoğlu: 'Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler'

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında alınan 7-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. Belözoğlu, 'Galatasaray haddimizi bildirdi' dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2022 Cumartesi, 22:20
Emre Belözoğlu: 'Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler'
Abone Ol google-news

Süper Lig'de Galatasaray'a 7-0 kaybeden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu maçın ardından konuştu.

Belözoğlu, "Çok kolay bir maç oldu, zor falan bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik ederim, oyuncuların seviyesini gösterdiler. Teşekkür ederim. Bundan ders çıkaracağız. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ederim." dedi.

Genç teknik adam, sözlerini, "Baskıya karşılık veremedik. Sorumlusu benim. hem oyuncuların hem de bizim almamız gereken dersler var. Söyleyeceklerim bu maç için bu kadar" diye tamamladı.


emre belözoğlu Başakşehir galatasaray Spor Toto Süper Lig süper lig

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler