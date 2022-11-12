Emre Belözoğlu: 'Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler'
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında alınan 7-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. Belözoğlu, 'Galatasaray haddimizi bildirdi' dedi.
Süper Lig'de Galatasaray'a 7-0 kaybeden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu maçın ardından konuştu.
Belözoğlu, "Çok kolay bir maç oldu, zor falan bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik ederim, oyuncuların seviyesini gösterdiler. Teşekkür ederim. Bundan ders çıkaracağız. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösterdiler. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ederim." dedi.
Genç teknik adam, sözlerini, "Baskıya karşılık veremedik. Sorumlusu benim. hem oyuncuların hem de bizim almamız gereken dersler var. Söyleyeceklerim bu maç için bu kadar" diye tamamladı.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Kanser teşhisinin ardından burnunu kaybetmişti
- 'İngiltere'de bu kadar enayi var mı?'
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- AKP'li isimden Kemal Kılıçdaroğlu'na: Güveniyoruz
- Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
- Kolivar'dan yeni açıklama
- 'Evrim bir delile dayanmıyor'
- Marmaray'da bir tuhaf çöp kavgası
- 'Sana göre millet donla geziyor'
- 'İslamı tehdit gördüler'