Emre Belözoğlu isyan etti: 'Transferi açamıyoruz'

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

Emre Belözoğlu, "Trabzonspor'u, Fatih Hoca'yı tebrik ederim. Bizim için gece ve gündüz kadar farklı iki yarı. Trabzonspor kendi sahasında bekleri bazen içte bazen dışta değerlendiriyor. 2-2-6 ve 2-4-4'ten vazgeçmedi hiçbir zaman. Fatih Hoca'nın oyunuyla ilgili kafamızda bazı fotoğraflar vardı kafamızda. Karşıt bir oyun planlamıştık. Onların sabırlı oynayacaklarını bekliyorduk. İstediğimiz yerlerde baskılar planlamıştık. Bence ilk yarıda ne yazık ki başarılı olamadık. İlk yarı hayal kırıklığına uğratan şey, hangi antrenmanı yaparsanız yapın, hangi sistemi oynarsanız oynayın cesaretin olmadığı yerde başarı gelmez. İlk yarı cesur bir oyun yoktu. Rakibe fazlasıyla saygı gösterildi, kazandığı 6 puana. İkinci yarı daha gerçekçi daha çataçat bir oyunla sahadaydık. İkinci yarıda pozisyon vermedik, pozisyonlar bulduk, altıpastan iki pozisyon kaçırdık. Beraberlik daha oyunun hakkıydı. Karşınızda genç, dinamik bir oyuncu grubu oluşturuyor Fatih Hoca" ifadelerini kullandı.

ESKİ FUTBOLCULARA TEPKİ: "TRANSFERİ A ÇAMIYORUZ"

Genç teknik direktör, "Biz daha 15-20 antrenman yapamadık oyuncularla. Yeni oyuncularla toparlamaya çalışıyoruz. 6 puan harika. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Biz cesur oynamak zorundayız. Benim takımlarım böyle olmalı. Yeni oyunculara ihtiyacımız var. Bazı eski oyuncularımıza sitemim var. Biz buraya getirdiğimiz oyuncuların da burada hakkı var. Biz onlara çok cüzi değil, büyük rakamlar ödeyerek transferi açmaya çalışan bir yönetim var. Buradan gitmeye çalışan eski oyuncuların, çok küçük meblağlara takılıp yeni oyuncuların lisansını bilerek çıkartmamayı onlara yakıştıramıyorum. Burada herkesin emeği var. Her oyuncu parasını kazandı ve gitti. Yönetim paralarını ödemeye çalışıyor bu arkadaşların. Biz hala transfer yasağıyla uğraşıyoruz. Bazı oyuncuların keyfi, çok samimi söylüyorum keyfi hallerinden transferi açamıyoruz. Bu durum ve tutum yakışmıyor, vazgeçsinler. Her kulüp, sporcudan büyüktür. Buraya gelip lisansını çıkartamadığım oyuncuların haklarına girmiş oluyorlar. Bilmelerini isterim" diye konuştu.