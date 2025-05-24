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Emre Belözoğlu'ndan geleceği için açıklama!

Emre Belözoğlu'ndan geleceği için açıklama!

24.05.2025 20:16:00
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DHA
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Emre Belözoğlu'ndan geleceği için açıklama!

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Eyüpspor maçının ardından geleceğiyle ilgili konuştu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Eyüpspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, "Sezon boyunca iç ve dış saha diye ayırabileceğimiz iki yönlü performansımız vardı. Bu gerçekle bugün de ne yazık ki yüzleştik. Kötü bir deplasman mücadelesi sergilediğimizi söyleyebilirim. Yumuşak bir takımız. İç sahada taraftarımızın desteğiyle bazı işleri daha doğru yapabiliyoruz. Bugün ortada pozisyon yokken 2 gol yedik. Rakibimizin düzenli bir sistemi var. Eyüpspor ve Arda Turan'ı tebrik ediyorum. Geçen sene yükseldiler ve bu sezon güzel işler yaparak iyi puan topladılar" ifadelerini kullandı.

Ligde kalma süreciyle alakalı düşüncelerini aktaran Belözoğlu, "Takımın başarılı sonuçlarında aslan payı oyuncularıma ait. Antalya zor bir şehir. Oyuncularımı özverilerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Hull City ile son dönemde adı geçen 44 yaşındaki teknik adam, geleceğine dair, "Yönetim ile görüştüm. 15 Haziran'a kadar bazı şeyler olacak. Antalya şehrini daha iyi temsil edecek, son yıllarda olduğu gibi düşme hattında değil, daha mücadeleci bir takım olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu takımın ayağa kalkması için en az 13-14 milyon Euro'ya ihtiyacı var. Önümüzdeki yıl köklü değişiklerle, daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Bu takımla başarıya koşmak istiyorum. Aksi takdirde bir durum olursa da ben Antalyaspor'a destek olmaya her zaman devam edeceğim" sözlerini sarf etti.

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