Emre Belözoğlu, trafik kazası geçirdi!
Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, Beykoz'da bir trafik kazası geçirdi.
Futbol camiasının tanınan isimlerinden teknik direktör Emre Belözoğlu, bugün sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
Beykoz'da trafik kazası geçiren ve hastaneye kaldırılan Emre Belözoğlu'nun bacağında ödem tespit edildi. Belözoğlu, tedavisinin ardından evine döndü.
Etiketler: #emre belözoğlu #trafik kazası #Trafik
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